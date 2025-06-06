Необычная лодка на тяге от воздушного змея близка к мировому рекорду скорости

Вместо обычного паруса лодка использует мощный змей, прикреплённый к корпусу с помощью тросов. Такая конструкция помогает развивать высокую скорость, избегая проблем. В том числе связанных с кавитацией, которые мешают другим скоростным лодкам на подводных крыльях.

SP80 имеет три корпуса (тримаран), а её ширина достигает 7 метров — всё ради устойчивости. В лодке два пилота: один управляет курсом, другой — змеем. На правой стороне установлен специальный плавник, который уравновешивает подъёмную силу змея.

Да, лодка уже показала рекордную скорость на коротком отрезке, но для официального рекорда ей нужно продержаться дольше на дистанции 500 метров. Испытания продолжаются у берегов Франции.