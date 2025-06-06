Необычная лодка на тяге от воздушного змея близка к мировому рекорду скорости

Опубликовано 06 июня 2025, 00:401 мин.
Необычная лодка на тяге от воздушного змея близка к мировому рекорду скоростиПрокатились бы?
Швейцарская команда SP80 представила уникальную парусную лодку, которую тянет огромный воздушный змей. Она уже достигла второй по скорости результат в истории — 108 км/ч, и теперь команда нацелена на мировой рекорд 121 км/ч, установленный в 2012 году.
© Guillaume Fischer / SP80
Вместо обычного паруса лодка использует мощный змей, прикреплённый к корпусу с помощью тросов. Такая конструкция помогает развивать высокую скорость, избегая проблем. В том числе связанных с кавитацией, которые мешают другим скоростным лодкам на подводных крыльях.
SP80 имеет три корпуса (тримаран), а её ширина достигает 7 метров — всё ради устойчивости. В лодке два пилота: один управляет курсом, другой — змеем. На правой стороне установлен специальный плавник, который уравновешивает подъёмную силу змея.
Да, лодка уже показала рекордную скорость на коротком отрезке, но для официального рекорда ей нужно продержаться дольше на дистанции 500 метров. Испытания продолжаются у берегов Франции.