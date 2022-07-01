Необычная сверхтусклая карликовая галактика обнаружена на окраине Андромеды

Сегодня в 18:59
1 мин.
Необычная сверхтусклая карликовая галактика обнаружена на окраине АндромедыПервым ее обнаружил астроном-любитель
Необычная сверхтусклая карликовая галактика была обнаружена на внешних границах Галактики Андромеды благодаря астроному-любителю, изучающего архивные данные, обработанные Центром науки и данных сообщества NOIRLab.
Последующие наблюдения профессиональных астрономов с помощью Международной обсерватории Gemini показали, что карликовая галактика Pegasus V содержит очень мало тяжелых элементов и, скорее всего, является “ископаемым остатком” первых галактик.
"Мы обнаружили чрезвычайно “слабую” галактику, звезды которой сформировались очень рано в истории Вселенной", - комментирует открытие Мишель Коллинз, астроном из Университета Суррея и ведущий автор статьи. "Это открытие - первый случай обнаружения такой слабой галактики вокруг галактики Андромеды с помощью астрономического обзора, который не был специально разработан для этой задачи".