Необычную умную лампу-пончик IKEA оценили всего в $99

Опубликовано 18 января 2026, 22:291 мин.
Необычную умную лампу-пончик IKEA оценили всего в $99Возможно, в продажу поступит раньше
IKEA показала обновлённую умную лампу Varmblixt на CES 2026. Она должна была выйти в апреле, но уже появилась в шведском онлайн-магазине компании.
© IKEA
Лампа имеет форму пончика и совместима с Matter — стандартом для умного дома. В отличие от предыдущей оранжевой модели, новинка выполнена из матового белого стекла. Светильник можно ставить на стол или крепить к стене, а также выбирать один из двенадцати цветов.
Хотя на CES цену не объявляли, страница товара показывает стоимость 699 шведских крон — примерно $99.
Несколько месяцев назад IKEA обновила свою линейку умного дома. В продажу уже поступили новые датчики и пульты управления.