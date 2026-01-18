Необычную умную лампу-пончик IKEA оценили всего в $99

Лампа имеет форму пончика и совместима с Matter — стандартом для умного дома. В отличие от предыдущей оранжевой модели, новинка выполнена из матового белого стекла. Светильник можно ставить на стол или крепить к стене, а также выбирать один из двенадцати цветов.