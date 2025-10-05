Необычный межзвёздный объект 3I/ATLAS изучат зонды Марса и Юпитера

Комета была обнаружена в июле 2025 года телескопом ATLAS в Чили. Это всего третий известный объект, прибывший к нам из-за пределов Солнечной системы. Учёные определили её происхождение по необычной траектории и огромной скорости — около 219 000 км/ч.

С Земли комету можно было наблюдать до сентября, но теперь она слишком близко к Солнцу. Однако зонды ESA и NASA, находящиеся у Марса и Юпитера, продолжат следить за ней.

С 1 по 7 октября аппараты Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter снимут комету на расстоянии около 30 миллионов км. Позже, в ноябре, к наблюдениям подключится зонд JUICE, направленный к спутникам Юпитера.

Этот период особенно важен: близость к Солнцу заставит лёд на комете испаряться, образуя яркий хвост и облако газа. Изучая этот материал, учёные смогут понять, из чего состоит ядро кометы и сравнить его с веществом комет Солнечной системы.