Неожиданная причина артрита: учёные обвинили пыль и дым на рабочем месте

Ревматоидный артрит — это хроническое заболевание, которое вызывает боль в суставах и воспаление. Предыдущие исследования обнаружили связь между курением сигарет и повышенным риском ревматоидного артрита, но было меньше доказательств, связывающих это состояние с выхлопными газами.

Чтобы изучить этот риск, исследователи использовали данные 4033 человек с заболеванием и 6485 человек без него. Команда обнаружила, что почти три четверти пациентов с ревматоидным артритом подвергались воздействию по крайней мере одного из видов пыли или паров на рабочем месте.