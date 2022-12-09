Неожиданная причина артрита: учёные обвинили пыль и дым на рабочем месте

20:39, 09 декабря 2022
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Неожиданная причина артрита: учёные обвинили пыль и дым на рабочем местеВозможно стоит постараться что-то с этим сделать
Учёные обнаружили, что вдыхание пыли и различных паров распространены на рабочем месте, может увеличить риск развития ревматоидного артрита.
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Ревматоидный артрит — это хроническое заболевание, которое вызывает боль в суставах и воспаление. Предыдущие исследования обнаружили связь между курением сигарет и повышенным риском ревматоидного артрита, но было меньше доказательств, связывающих это состояние с выхлопными газами.
Чтобы изучить этот риск, исследователи использовали данные 4033 человек с заболеванием и 6485 человек без него. Команда обнаружила, что почти три четверти пациентов с ревматоидным артритом подвергались воздействию по крайней мере одного из видов пыли или паров на рабочем месте.