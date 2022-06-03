Неожиданно: школьники высказались против дистанционного обучения. А их родители — за

Исследовательский центр опросил 1316 учащихся-подростков и их родителей в апреле и мае 2022 года. Ключевой вывод: подавляющее большинство подростков — 65 % — предпочитают очное обучение. Только 9% хотели бы, чтобы школа была полностью виртуальной, а 18% предпочли бы гибридный режим: иногда ходишь в школу, иногда занимаешься дома по Zoom.

Их родители более позитивно отнеслись к дистанционному обучению: 39% были «чрезвычайно или очень довольны виртуальным обучением». При этом большинство подростков — 62% — были уверены, что из-за дистанционного обучения они не отстали от учёбы. Родители на этот счёт были менее уверены — всего 48%.

Также 22% респондентов-подростков сообщили, что им часто или иногда приходится делать домашнюю работу по телефону, а 12% испытывают трудности с выполнением домашних заданий из-за отсутствия компьютера или доступа в интернет.