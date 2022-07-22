Неожиданно: учёные выяснили, что детям нравятся натуральные продукты

Учёные изучили предпочтения более 374 взрослых и детей. Им предлагали яблоки и апельсиновый сок, а потом рассказывали о его происхождении.

В одном исследовании 137 детям в возрасте от шести до 10 лет показывали три яблока. Им говорили, что одно было выращено на ферме, одно было сделано в лаборатории, а третье выросло на дереве в лаборатории. Оказалось, что и дети, и взрослые предпочитали яблоки, выращенные, по их мнению, на фермах. Дети чаще говорили о свежести, пребывании на улице или солнечном свете, когда объясняли свой выбор. Взрослые чаще упоминали естественность.

Исследователи говорят, что полученные данные свидетельствуют о том, что вера в то, что натуральные продукты полезны, может формироваться в пятилетнем возрасте, а возможно, и раньше.