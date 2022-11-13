Неожиданно: в Госдуме выступили против запрета игр с ЛГБТ и жестокостью

Горелкин признался, что считает бессмысленной инициативу коллег. Он сказал, что «ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке "распространение информации" в ст. 6.21 законопроекта, который прошел первое чтение». Поэтому «выносить это ещё раз отдельной поправкой нет никакой нужды — значит это или невнимательность, или пятничный пиар».

Горелкин также вспомнил, что скоро выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish. В ней, конечно, будут жестокость и насилие, так как это «стрелялка». «По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру всё равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да ещё и штраф получит», — заявил депутат.

Он подытожил, что игры нужно не запрещать, а импортозамещать.