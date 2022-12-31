Неожиданное исследование: вкусные запахи «запретной» еды делают диету эффективнее

Неожиданное исследование: вкусные запахи «запретной» еды делают диету эффективнееСоблазнительный аромат шоколада может быть полезен
Если вы пытаетесь похудеть, запахи выпечки и шоколада могут казаться слишком соблазнительными. Однако, как выяснили учёные, вместо того, чтобы сподвигнуть вас нарушить режим здорового питания, такие ароматы могут наоборот помочь вам придерживаться его.
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Международная группа учёных провела пять исследований с участием сотен студентов, чтобы определить, может ли запах влиять на то, срывается ли человек, сидящий на диете. В одном из экспериментов участников попросили представить, что им подают тарелку шоколадного мороженого, и сказать, сколько они хотели бы съесть. Те, кто дольше всех подвергался воздействию запаха шоколада — пять минут по сравнению с одной минутой — сказали, что хотят съесть меньше мороженого.
Учёные пришли к выводу, что запах, например, булочек с корицей может парадоксальным образом заставить людей, сидящих на диете, покупать меньше булочек с корицей. Это связано с тем, что худеющие люди обычно стремятся есть меньше. Когда они чувствуют такой запах, это бессознательно напоминает им о цели.