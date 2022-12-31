Неожиданное исследование: вкусные запахи «запретной» еды делают диету эффективнее

Международная группа учёных провела пять исследований с участием сотен студентов, чтобы определить, может ли запах влиять на то, срывается ли человек, сидящий на диете. В одном из экспериментов участников попросили представить, что им подают тарелку шоколадного мороженого, и сказать, сколько они хотели бы съесть. Те, кто дольше всех подвергался воздействию запаха шоколада — пять минут по сравнению с одной минутой — сказали, что хотят съесть меньше мороженого.

Учёные пришли к выводу, что запах, например, булочек с корицей может парадоксальным образом заставить людей, сидящих на диете, покупать меньше булочек с корицей. Это связано с тем, что худеющие люди обычно стремятся есть меньше. Когда они чувствуют такой запах, это бессознательно напоминает им о цели.