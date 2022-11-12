Неожиданное открытие: поверхность стекла тоже может «таять»

Стекло и лёд выглядят похоже, но они очень разные на атомном уровне. Стекло — это аморфное тело, то есть у него нет кристаллической структуры в отличие от льда. Это, как и следовало ожидать, значительно затрудняет обнаружение квазижидкой плёнки на поверхности стекла.

Чтобы изучить это, физики создали так называемое коллоидное стекло — суспензию микроскопических стеклянных сфер, взвешенных в жидкости. Поскольку сферы в 10 000 раз больше атомов, их поведение можно увидеть непосредственно под микроскопом. Воспользовавшись этим, учёные внимательно исследовали коллоидное стекло и выявили признаки поверхностного плавления; а именно, частицы на поверхности двигались быстрее, чем частицы в объёме стекла под ней. Это не было неожиданностью. Плотность объёмного стекла выше, чем плотность поверхности, а это означает, что у поверхностных частиц буквально больше места для движения. Однако в слое под поверхностью, толщиной до 30 диаметров частиц, они продолжали двигаться быстрее, даже когда при плотности объёмного стекла. И вот это уже было любопытно.