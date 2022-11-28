Неожиданный гладиатор: в Колизее нашли останки такс

Археологи обнаружили останки маленьких собак, похожих на такс, при раскопках в культовом амфитеатре Колизей. Найденные животные были менее 30 сантиметров в высоту. Отмечается, что это были не привычные нам таксы. Такую породу вывели только в начале XVIII века в Германии. А обнаруженные собаки могли быть их прародителями.

Эти древние таксы могли участвовать в травле зверей на арене амфитеатра. Кроме собачьих останков в Колизее нашли кости леопардов, львов, медведей и страусов.