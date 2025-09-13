Неожиданный сделка OpenAI и Oracle удивила даже Уолл-стрит

Однако эксперты напоминают: компания по-прежнему обладает мощной инфраструктурой и опытом работы с крупными клиентами, включая TikTok.

А вот для OpenAI сделка выгодна сразу по нескольким причинам. Во-первых, использование разных поставщиков облачных услуг снижает риски и даёт гибкость. Во-вторых, это помогает компании быстрее масштабироваться и укреплять свои позиции в гонке за лидерство в ИИ. По словам аналитиков, OpenAI фактически создаёт глобальную суперкомпьютерную платформу, «уникальную по масштабу».

Тем не менее остаются вопросы. Главное — как OpenAI будет платить за такие колоссальные ресурсы и откуда возьмётся энергия для питания центров обработки данных. Компания уже тратит миллиарды на вычислительные мощности и разработку собственных чипов, при этом её расходы растут быстрее доходов.

Энергетическая сторона тоже вызывает тревогу: по прогнозам, к 2040 году дата-центры будут потреблять до 14% всей электроэнергии США.