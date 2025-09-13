Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2025, 22:30
1 мин.

Неожиданный сделка OpenAI и Oracle удивила даже Уолл-стрит

Почему
На этой неделе OpenAI и Oracle объявили о пятилетнем соглашении на $ 300 млрд, что вызвало бурную реакцию на бирже и рост акций Oracle. Многие удивились такому партнёрству, ведь Oracle считается «старым игроком» на рынке технологий.
Неожиданный сделка OpenAI и Oracle удивила даже Уолл-стрит

© Ferra.ru

Однако эксперты напоминают: компания по-прежнему обладает мощной инфраструктурой и опытом работы с крупными клиентами, включая TikTok.

А вот для OpenAI сделка выгодна сразу по нескольким причинам. Во-первых, использование разных поставщиков облачных услуг снижает риски и даёт гибкость. Во-вторых, это помогает компании быстрее масштабироваться и укреплять свои позиции в гонке за лидерство в ИИ. По словам аналитиков, OpenAI фактически создаёт глобальную суперкомпьютерную платформу, «уникальную по масштабу».

Тем не менее остаются вопросы. Главное — как OpenAI будет платить за такие колоссальные ресурсы и откуда возьмётся энергия для питания центров обработки данных. Компания уже тратит миллиарды на вычислительные мощности и разработку собственных чипов, при этом её расходы растут быстрее доходов.

Энергетическая сторона тоже вызывает тревогу: по прогнозам, к 2040 году дата-центры будут потреблять до 14% всей электроэнергии США.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#акции
,
#Oracle