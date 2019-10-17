Непробиваемая блокировка сайтов в России начала свою работу

Программа называется GoodbyeDPI. Журналисты предполагают, что она перестала работать из-за внедрения в сетях «Ростелекома» Мурманской области EcoDPI от rdp.ru.

В логах программы, между тем, написано следующее:

«Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра. У вашего провайдера «полный» DPI. Он отслеживает ссылки даже внутри прокси, поэтому вам следует использовать любое шифрованное соединение, например, VPN или Tor».

Напоминаем, закон о «суверенном рунете» вступит в силу уже 1 ноября.