Наука и технологии
Сегодня 16:20
Непробиваемая блокировка сайтов в России начала свою работу
В Мурманской области
Один из пользователей заблокированного на территории России торрент-трекера «Рутрекер» не смог обойти DPI-блокировку при помощи специальной программы. Это значит, что Роскомнадзор уже использует систему глубокой фильтрации трафика DPI в рамках закона о «суверенном рунете».
Программа называется GoodbyeDPI. Журналисты предполагают, что она перестала работать из-за внедрения в сетях «Ростелекома» Мурманской области EcoDPI от rdp.ru.
В логах программы, между тем, написано следующее:
«Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра. У вашего провайдера «полный» DPI. Он отслеживает ссылки даже внутри прокси, поэтому вам следует использовать любое шифрованное соединение, например, VPN или Tor».
Напоминаем, закон о «суверенном рунете» вступит в силу уже 1 ноября.
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