Несмотря на годы неудач, Boeing Starliner может скоро полететь в космос с людьми

Опубликовано 31 мая 2024, 18:45
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Несмотря на годы неудач, Boeing Starliner может скоро полететь в космос с людьмиУже 1 июня
После череды задержек и технических проблем компания Boeing предпримет «первый» запуск корабля Starliner с экипажем, который состоится 1 июня в 12:25 EDT. Миссия с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс знаменует собой решающий момент для компании Boeing, которая на протяжении многих лет сталкивалась с неудачами и критикой своего проекта.
Космический корабль Starliner страдал от проблем, включая неудачный испытательный полет без экипажа, многочисленные задержки и недавнюю утечку гелия в двигательной установке. Несмотря на утечку, Boeing и NASA решили продолжить запуск, пойдя на просчитанный риск: вероятность отказа двигательной установки на орбите составляет 1%.
Этот запуск имеет огромное значение для репутации и будущего компании Boeing в индустрии коммерческих космических полетов.
Наблюдать за этим событием в прямом эфире можно на сайте компании или NASA TV.