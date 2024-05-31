Несмотря на годы неудач, Boeing Starliner может скоро полететь в космос с людьми

Космический корабль Starliner страдал от проблем, включая неудачный испытательный полет без экипажа, многочисленные задержки и недавнюю утечку гелия в двигательной установке. Несмотря на утечку, Boeing и NASA решили продолжить запуск, пойдя на просчитанный риск: вероятность отказа двигательной установки на орбите составляет 1%.

Этот запуск имеет огромное значение для репутации и будущего компании Boeing в индустрии коммерческих космических полетов.

Наблюдать за этим событием в прямом эфире можно на сайте компании или NASA TV.