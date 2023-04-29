Несмотря на обещания экологичности, Китай наращивает угольную энергетику

В период с января по март 2023 года было утверждено не менее 20,45 гигаватт угольных электростанций, по сравнению с 18 ГВт за весь 2021 год. Рост числа утвержденных заявок произошел после того, как в 2021 году Китай пострадал от огромных перебоев в подаче электроэнергии, что привело к изменению приоритетов Коммунистической партии в области энергетики.

Ранее правительство уделяло особое внимание сокращению использования угля и развитию экологически чистых источников энергии, но перебои в подаче электроэнергии, видимо, изменили отношение страны, хоть Китай и пообещал стать углеродно-нейтральным к 2060 году.