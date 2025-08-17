Несмотря на обещания, США приостановили треть расследований против IT-гигантов

В начале второго срока Трампа 104 компании сталкивались с 142 федеральными расследованиями и проверками. К августу 47 из этих действий были приостановлены или полностью отменены. Среди компаний, против которых приостановили меры, оказались PayPal и Tesla, а также криптокомпании Coinbase, Crypto.com и Kraken.

Отмечается, что многие из этих компаний активно поддерживали Трампа финансово. С начала 2024 года компании, их руководители и инвесторы внесли примерно 1,2 млрд долларов в основном в республиканскую партию и “напрямую на нужды Трампа”. Почти половину этой суммы потратил Илон Маск, чьи компании сталкиваются с наибольшим числом федеральных расследований — как минимум 19 дел от девяти разных агентств.

Эксперты отмечают, что приостановка расследований по криптокомпаниям и другим технологическим фирмам может “ослабить ответственность бизнеса” и “создать ощущение безнаказанности”.