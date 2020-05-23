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Несмотря на пандемию, продажи iPhone в Китае выросли
Благодаря iPhone SE в том числе
Согласно последнему отчёту по рынку смартфонов, несмотря на пандемию, продажи iPhone в Китае выросли. Во многом этому способствовал выпуск iPhone SE (2020).
Сообщается, что в апреле Apple продала около 3,9 млн смартфонов в Китае. Примерно 24% от всех продаж пришлись на iPhone SE (2020).
По сравнению с мартом этого года продажи в апреле выросли на 160%. Однако по сравнению с апрелем 2019 года они всё ещё на 60% меньше. Общий же объём продаж смартфонов в Китае увеличился на 94% по сравнению с мартом. Это было неудивительно, поскольку страна смягчила карантинные меры.
Для Apple апрель стал удачнее не только в связи со смартфонами. Сервисы компании тоже показали рост на 7% по сравнению с мартом.