Несмотря на пандемию, продажи iPhone в Китае выросли

Сообщается, что в апреле Apple продала около 3,9 млн смартфонов в Китае. Примерно 24% от всех продаж пришлись на iPhone SE (2020).

По сравнению с мартом этого года продажи в апреле выросли на 160%. Однако по сравнению с апрелем 2019 года они всё ещё на 60% меньше. Общий же объём продаж смартфонов в Китае увеличился на 94% по сравнению с мартом. Это было неудивительно, поскольку страна смягчила карантинные меры.

Для Apple апрель стал удачнее не только в связи со смартфонами. Сервисы компании тоже показали рост на 7% по сравнению с мартом.