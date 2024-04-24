Несмотря на решение о блокировке, Microsoft продлила лицензии клиентов из России

Хотя Microsoft действительно заблокировала новые продажи своих облачных продуктов российским клиентам, похоже, что компания все еще готова продлить существующие лицензии для некоторых клиентов. Это говорит о том, что меры блокировки могут быть не такими всеобъемлющими, как предполагалось ранее.

Несколько источников высказали предположения о мотивах Microsoft, побуждающих ее продолжать обслуживать российских клиентов. Некоторые считают, что компания просто пытается избежать потери доли рынка и ценной клиентской базы, которую она создавала на протяжении многих лет. Другие предполагают, что Microsoft надеется со временем вернуться на российский рынок, когда политическая ситуация стабилизируется.