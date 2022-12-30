Несмотря на санкции: Huawei заявила, что вернулась к «бизнесу как обычно»

Как заявил председатель совета директоров Эрик Сюй, в 2022 году компания успешно вышла из кризиса. «Ограничения США теперь стали нашей новой нормой», — отметил он.

Huawei оценила годовой доход в 2022 в 636,9 млрд юаней. Это немного больше, чем 636,8 млрд юаней в 2021 году.