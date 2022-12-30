13:34, 30 декабря 2022
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Несмотря на санкции: Huawei заявила, что вернулась к «бизнесу как обычно»Научилась жить в новых условиях
Китайский технологический гигант Huawei заявил, что вернулся к «бизнесу как обычно», несмотря на санкции США. Об этом свидетельствует то, что годовая выручка в 2022 году не уменьшится.
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Как заявил председатель совета директоров Эрик Сюй, в 2022 году компания успешно вышла из кризиса. «Ограничения США теперь стали нашей новой нормой», — отметил он.
Huawei оценила годовой доход в 2022 в 636,9 млрд юаней. Это немного больше, чем 636,8 млрд юаней в 2021 году.