Несовершеннолетним в Китае запретили смотреть стримы после 22:00

Кроме того, платформы онлайн-трансляций обязали ввести запрет для несовершеннолетних на выплату донатов стримерам. В Китае одной из распространённых практик является покупка виртуальных подарков стримерам, которые можно обменять на наличные.

Китайские власти утверждают, что пожертвования стримерам «нанесли серьёзный ущерб физическому и психическому здоровью» несовершеннолетних.

CNBC отмечает, что в рынок стриминга в Китае стремительно развивался до сих пор. Особенно активность выросла во время пандемии. Новые запреты же нанесли удар по быстроразвивающейся отрасли.

Ранее в Китае ограничили время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры. Детям и подросткам можно играть только три часа в неделю.