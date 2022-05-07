Наука и технологии
Вчера в 22:39
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Несовершеннолетним в Китае запретили смотреть стримы после 22:00

Вводится всё больше и больше ограничений
В Китае ввели новые правила, запрещающие несовершеннолетним в возрасте до 16 лет смотреть стримы, или прямые трансляции, после 22:00.
Несовершеннолетним в Китае запретили смотреть стримы после 22:00

Кроме того, платформы онлайн-трансляций обязали ввести запрет для несовершеннолетних на выплату донатов стримерам. В Китае одной из распространённых практик является покупка виртуальных подарков стримерам, которые можно обменять на наличные.

Китайские власти утверждают, что пожертвования стримерам «нанесли серьёзный ущерб физическому и психическому здоровью» несовершеннолетних.

CNBC отмечает, что в рынок стриминга в Китае стремительно развивался до сих пор. Особенно активность выросла во время пандемии. Новые запреты же нанесли удар по быстроразвивающейся отрасли.

Ранее в Китае ограничили время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры. Детям и подросткам можно играть только три часа в неделю.

Источник:CNBC
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