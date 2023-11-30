Нет ничего, что нельзя взломать: объекты водоснабжения в штатах США стали жертвами хакеров

Муниципальное управление водоснабжения города Аликиппа, штат Пенсильвания, временно остановило работу насоса, подающего воду, после того как хакеры проникли в программируемый логический контроллер (ПЛК). По совпадению, недавний совет Администрации по кибербезопасности и защите инфраструктуры предупредил об атаках на ПЛК Unitronics, идентичные тем, что использовались на объекте в Аликиппе.

Тем временем Северо-Техасский муниципальный водный округ подвергся атаке с использованием вымогательского ПО, ответственность за которую взяла на себя группа DAIXIN, похитившая конфиденциальные данные.

Хотя основные услуги водоснабжения остались незатронутыми, эта атака подчеркивает уязвимость критической инфраструктуры перед киберугрозами.