«Нет так страшен черт»: батареи электромобилей оказались более «живучими», чем считалось ранее

В ходе исследования Recurrent проанализировала реальные данные, полученные от электромобилей (EV) по всей территории США, отслеживая ежедневную активность зарядки, процентное содержание заряда и расчетный запас хода. Из 15 000 исследованных автомобилей только в 1,5% была произведена замена батарей. Эта цифра не учитывает крупные отзывы, например, тех, которые коснулись Hyundai.

Еще более впечатляющим является тот факт, что многие владельцы EV не заменили батареи после истечения стандартной гарантии на них, которая обычно составляет от 8 до 12 лет. Такой срок службы значительно превосходит первоначальные ожидания.

Примечательно, что самые высокие показатели замены батарей были отмечены у Nissan Leaf и Tesla Model S, но это можно объяснить возрастом этих моделей, участвовавших в исследовании.

Хотя для понимания поведения батарей в различных моделях EV и регионах может потребоваться время, эти первые данные обнадеживают.