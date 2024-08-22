Netflix, поберегись: сеть фастфуда Chick-fil-A решила выйти на стриминговый рынок

Сообщается, что Chick-fil-A ведет переговоры с крупными продюсерскими компаниями о разработке и лицензировании контента, включая ток-шоу. Сообщается, что компания готова потратить до 400 000 долларов за полчаса подобного контента и уже заказала игровое шоу и новый сериал у продюсерской компании Sugar23, известной своей работой с Netflix и Apple TV+.

Несмотря на то, что это предприятие является интересной попыткой сети фастфуда войти в индустрию развлечений, оно появилось в то время, когда рынок потокового вещания перенасыщен, пишут эксперты.