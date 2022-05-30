Netflix подтвердил полное отключение в России

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Netflix подтвердил полное отключение в РоссииСервис просто ждал, пока кончатся оплаченные ранее подписки
Официальный представитель Netflix подтвердил журналистам, что сервис будет полностью отключен для российских пользователей. Он уже доступен только через VPN.
Представитель компании пояснил, что эта мера — последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Netflix просто ждал, пока истекут ранее оплаченные подписки россиян.
Напомним, что 6 марта сервис сообщил о прекращении работы и обслуживания клиентов в России из-за военных действий властей РФ на территории Украины. В компании признали, потеряли около 700 тысяч платных подписок из-за ухода с российского рынка. Netflix также приостановил работу над всеми будущими проектами в России и не намерен приобретать ничего в стране. В частности, речь шла о сериале «ЗАТО».