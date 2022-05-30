Netflix подтвердил полное отключение в России

Представитель компании пояснил, что эта мера — последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Netflix просто ждал, пока истекут ранее оплаченные подписки россиян.

Напомним, что 6 марта сервис сообщил о прекращении работы и обслуживания клиентов в России из-за военных действий властей РФ на территории Украины. В компании признали, потеряли около 700 тысяч платных подписок из-за ухода с российского рынка. Netflix также приостановил работу над всеми будущими проектами в России и не намерен приобретать ничего в стране. В частности, речь шла о сериале «ЗАТО».