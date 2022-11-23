Неубиваемые бактерии могут перемещаться из кишечника в легкие

В исследовании рассматривается гипотеза о том, что устойчивые к антибиотикам легочные инфекции могут зарождаться в микробиоме кишечника пациента, а определенные виды лечения в больнице могут вызвать размножение патогенных бактерий и их перемещение из кишечника в легкие.

Для исследования этой гипотезы одного пациента, находящегося в реанимации, интенсивно изучали в течение нескольких недель во время пребывания в больнице.

Во время пребывания в больнице пациента лечили от инфекции мочевыводящих путей антибиотиком меропенем, который, как выяснилось, уничтожил большинство бактерий Pseudomonas aeruginosa в организме пациента. Однако остались наиболее устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, и лечение антибиотиком, по сути, стимулировало размножение этих наиболее патогенных бактерий.

В течение нескольких дней исследователи отслеживали геномное развитие бактерии, наблюдая, как она растет в кишечнике, а затем переходит в легкие.

Исследователи отмечают, что это первое прямое доказательство того, что устойчивые к антибиотикам бактерии перемещаются из кишечника в легкие.

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