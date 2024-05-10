Неудача революционной концепции: космоплан Polaris разбился

Настоящей звездой проекта является двигатель типа aerospike — теоретическое чудо, которое наконец-то готово к первым летным испытаниям. Aerospike-двигатели, в отличие от традиционных колоколообразных, сохраняют эффективность на протяжении всего подъема — от уровня моря до вакуума космоса.

Возможно, MIRA I и не получил своего часа, но проект продолжает жить. MIRA II и III будут иметь общую с MIRA I конструкцию, оснащенную керосиновыми реактивными турбинами и двигателем aerospike. Кроме того, оба аппарата будут иметь дельтавидные крылья, предназначенные для многоразового использования, и будут нацелены на возможность вывода на орбиту с одной ступенью.