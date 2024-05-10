Неудача революционной концепции: космоплан Polaris разбился

Неудача революционной концепции: космоплан Polaris разбилсяПервыми они вряд ли будут
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Авария произошла, когда сочетание проблем с шасси и бокового ветра привело к жесткой посадке. Хотя подсистемы корабля остались практически неповрежденными, стеклопластиковый планер восстановлению не подлежит. Но компания не теряет надежды и продолжает работу над проектом. Они решили отказаться от MIRA I и сосредоточиться на создании двух более крупных прототипов идентичной формы — MIRA II и III.
Настоящей звездой проекта является двигатель типа aerospike — теоретическое чудо, которое наконец-то готово к первым летным испытаниям. Aerospike-двигатели, в отличие от традиционных колоколообразных, сохраняют эффективность на протяжении всего подъема — от уровня моря до вакуума космоса.
Возможно, MIRA I и не получил своего часа, но проект продолжает жить. MIRA II и III будут иметь общую с MIRA I конструкцию, оснащенную керосиновыми реактивными турбинами и двигателем aerospike. Кроме того, оба аппарата будут иметь дельтавидные крылья, предназначенные для многоразового использования, и будут нацелены на возможность вывода на орбиту с одной ступенью.