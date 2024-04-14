Неудачная прокладка тоннеля компанией Маска поставила под угрозу Лас-Вегас

The Boring Company в настоящее время расширяет сеть туннелей в Лас-Вегасе. Однако этот инцидент вызывает опасения по поводу протоколов безопасности проекта и потенциальных рисков для существующей инфраструктуры.

Это не первые проблемы с безопасностью, относящиеся к The Boring Company. Округ Кларк, местный орган управления, выдал три предписания компании после двух инцидентов в 2021 году, когда при строительстве тоннеля обнажились основания опор монорельса.

Самый критический случай произошел в июне. Обнажившаяся опора привела к временной остановке монорельсовой системы, пока инженеры оценивали потенциальную угрозу безопасности. К счастью, проблему удалось устранить в течение дня, и монорельс возобновил работу.