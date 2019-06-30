Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

У ракеты возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Однако, несмотря на это, Sarge вернулась на землю без повреждений. При спуске она выпустила парашют и сбросила топливо, чтобы не взорваться во время приземления.

Это было третье испытание ракеты. Поскольку серьёзных повреждений Sarge не получила, её попытаются запустить и в четвёртый раз. Ракета предназначена для вывода на орбиту грузов массой до 50 килограммов. Её высота равна 11 метрам, а диаметр — почти 50 сантиметрам. В качестве топлива носитель использует этанол, который окисляет сжиженный кислород.