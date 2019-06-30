Ferra

Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

Она не улетела в космос, но зато приземлилась на парашюте
Частная космическая компания из США Exos Aerospace провела испытательный запуск своей многоразовой суборбитальной ракеты Sarge. На высоте около полутора километров её двигатель отключился. Неудачный запуск попал на видео.

У ракеты возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Однако, несмотря на это, Sarge вернулась на землю без повреждений. При спуске она выпустила парашют и сбросила топливо, чтобы не взорваться во время приземления.

Это было третье испытание ракеты. Поскольку серьёзных повреждений Sarge не получила, её попытаются запустить и в четвёртый раз. Ракета предназначена для вывода на орбиту грузов массой до 50 килограммов. Её высота равна 11 метрам, а диаметр — почти 50 сантиметрам. В качестве топлива носитель использует этанол, который окисляет сжиженный кислород.

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