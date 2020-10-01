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Неудачный выстрел из пушки советского производства показали на видео
Ствол разорвало
Во время боевых действий в Сирии засняли момент неудачного выстрела из пушки советского производства М-46. Ствол после выстрела полностью разрушился.
Как пишет «Российская газета», боевики одного из незаконных вооружённых формирований пытались использовать захваченное у правительственных войск 130-мм орудие М-46.
После того, как боевики произвести выстрел, произошёл взрыв. Журналисты предполагают, что был применён некондиционный боеприпас. Также возможно, что у М-46 был полностью выработан ресурс или виновата низкая квалификация расчёта. Восстановить орудие, кажется, не удастся.
Напомним, 130-мм пушка M-46 — это советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. Её создало конструкторское бюро завода № 172. В 1950-х годах пушка была наиболее дальнобойным орудием Советской армии.