Неудачный выстрел из пушки советского производства показали на видео

Как пишет «Российская газета», боевики одного из незаконных вооружённых формирований пытались использовать захваченное у правительственных войск 130-мм орудие М-46.

После того, как боевики произвести выстрел, произошёл взрыв. Журналисты предполагают, что был применён некондиционный боеприпас. Также возможно, что у М-46 был полностью выработан ресурс или виновата низкая квалификация расчёта. Восстановить орудие, кажется, не удастся.

Напомним, 130-мм пушка M-46 — это советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. Её создало конструкторское бюро завода № 172. В 1950-х годах пушка была наиболее дальнобойным орудием Советской армии.