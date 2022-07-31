Неуправляемая китайская ракета упала на землю

Космическое командование США подтвердило возвращение ракеты в 12:45 по восточному времени. Конкретное место приземления обломков пока неизвестно. Китайское космическое агентство в свою очередь сообщило, что большая часть ракеты сгорела на пути вниз.

24 июля Китай с помощью ракеты Long March 5B запустил лабораторный модуль на свою недостроенную космическую станцию ​​«Тяньгун» . В отличие от большинства ракет, Long March 5B выводит свою первую ступень на орбиту при доставке полезной нагрузки. Этот кусок металла некоторое время вращается вокруг Земли, пока не входит в атмосферу снова. Контролировать его движение невозможно.