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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 07:30
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Neuralink Илона Маска переехал в Неваду после неудач с выплатами от Tesla

Всем нужны деньги
Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink переехала из штата Делавэр и разместила свой главный офис в Неваде. Этот шаг многие считают ответом на недавнее решение суда, признавшего недействительным зарплатный пакет Маска в размере 55,8 миллиарда долларов как генерального директора Tesla.

Neuralink стала компанией из Невады. Это произошло после того, как Маск публично раскритиковал корпоративные законы штата Делавэр и призвал акционеров Tesla рассмотреть возможность переноса компании в Техас или Неваду. Эксперты в области права объясняют популярность штата Делавэр для регистрации компаний его дружественными законами, но Маску этого оказалось недостаточно после решения суда.

В январе судья из Делавэра признал зарплатный пакет Маска в Tesla «несовершенным» и «несправедливым», назвав его «самой большой потенциальной компенсационной возможностью, когда-либо наблюдавшейся на публичных рынках». Судья также счел, что совет директоров Tesla не был независим от Маска, что ставит под сомнение необходимость такого пакета для его удержания. Защитники Маска утверждают, что его уникальная ценность оправдывает нестандартный подход, подчеркивая его роль в росте Tesla и влияние на автомобильную промышленность.

Источник:AP
Автор:Максим Многословный
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#Илон Маск