Neuralink начнёт клинические испытания имплантов для чтения мыслей

Опубликовано 21 сентября 2025, 11:151 мин.
Neuralink начнёт клинические испытания имплантов для чтения мыслейПеревод мыслей в текст
Neuralink планирует начать новые клинические испытания в США уже в октябре. В рамках исследования будут использоваться импланты, способные переводить мысли напрямую в текст. Всё ради того, чтобы помочь людям с нарушениями речи общаться без посредников.
Имплант считывает сигналы из речевой коры мозга и переводит их в текст, ускоряя «процесс общения». Neuralink уже проводила пять подобных исследований, включая испытания в Канаде и Великобритании. Новые испытания в США станут продолжением этой работы.
Сообщается, что компания рассматривает возможность применения технологии не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых пользователей в будущем.
Представитель компании также отметил, что имплант в перспективе сможет общаться с современными моделями искусственного интеллекта.