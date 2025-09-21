Neuralink начнёт клинические испытания имплантов для чтения мыслей

Имплант считывает сигналы из речевой коры мозга и переводит их в текст, ускоряя «процесс общения». Neuralink уже проводила пять подобных исследований, включая испытания в Канаде и Великобритании. Новые испытания в США станут продолжением этой работы.

Сообщается, что компания рассматривает возможность применения технологии не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых пользователей в будущем.

Представитель компании также отметил, что имплант в перспективе сможет общаться с современными моделями искусственного интеллекта.