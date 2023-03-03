Neuralink отказали в испытаниях мозговых чипов на людях

По словам семи нынешних и бывших сотрудников компании, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) указало на десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем начать испытания на людях.

Основные опасения FDA связаны с литиевой батареей устройства, возможностью миграции крошечных проводов имплантата в другие области мозга и вопросами о том, как и можно ли вообще удалить устройство, не повредив ткани мозга.

Neuralink все еще работает над проблемами, на которые указало FDA. Три сотрудника заявили Reuters, что они скептически относятся к тому, что компания сможет быстро решить эти вопросы - несмотря на слова Илона Маска, основателя компании, на презентации 30 ноября, где он заявил, что компания получит разрешение FDA на испытания на людях этой весной.