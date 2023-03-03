Наука и технологии
10:37, 03 марта 2023
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Neuralink отказали в испытаниях мозговых чипов на людях

Лечение неизлечимых заболеваний подождет

Компании по производству медицинского оборудования Neuralink в прошлом году было отказано в разрешении начать испытания на людях мозгового имплантата для лечения. Среди целей компании - лечение паралича и слепоты (но, видимо, с этим придется повременить). Об этом пишет Reuters.

Neuralink отказали в испытаниях мозговых чипов на людях

Фото: Neuralink

По словам семи нынешних и бывших сотрудников компании, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) указало на десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем начать испытания на людях.

Основные опасения FDA связаны с литиевой батареей устройства, возможностью миграции крошечных проводов имплантата в другие области мозга и вопросами о том, как и можно ли вообще удалить устройство, не повредив ткани мозга.

Neuralink все еще работает над проблемами, на которые указало FDA. Три сотрудника заявили Reuters, что они скептически относятся к тому, что компания сможет быстро решить эти вопросы - несмотря на слова Илона Маска, основателя компании, на презентации 30 ноября, где он заявил, что компания получит разрешение FDA на испытания на людях этой весной.

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