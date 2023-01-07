Neuro-sama: стример, который полностью управляется искусственным интеллектом

Vedal, псевдоним создателя этого ИИ, говорит, что Neuro-sama была создана в качестве “забавного эксперимента”. "Я сделал ее стримером на Twitch, чтобы она могла взаимодействовать со своей аудиторией в реальном времени. Большая часть веселья происходит от ее взаимодействия с чатом Twitch", - сказал Ведал в интервью Vice.

Neuro-sama впечатляет зрителей своей способностью успешно играть в такие игры, как Minecraft и Osu, и при этом общаться с ними в разговорной манере. Vedal рассказал Vice, что она уже победила самого рейтингового игрока Osu в игре 1 на 1. Хотя она не имеет права занимать первое место в основной таблице лидеров Osu, она занимает первое место на частном сервере, где и играет.