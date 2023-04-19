Неужели Apple - единственная крупная технологическая компания, которая не знает, что делать с ИИ

Microsoft, например, инвестировала 10 млрд долларов в OpenAI и работает над перенастройкой своих серверных ферм для установки процессоров Nvidia для обучения ИИ.

Google также сделал создание аналога ChatGPT одним из главных приоритетов, а Amazon присоединился к этому процессу со своим облачным подразделением. Однако у Apple, похоже, нет готового ответа для языковой модели ИИ, а на ее внутреннем саммите по ИИ в феврале не было ни одного упоминания о чем-либо в жанре генеративного ИИ.

При этом пока что компания инвестирует значительные средства в гарнитуру дополненной реальности и автомобильную инициативу.

В целом, ажиотаж вокруг ChatGPT застал врасплох ведущие мировые технологические компании, и хотя некоторые из них предприняли шаги, чтобы не отставать, Apple, похоже, не хочет/не может участвовать в этой новой «гонке ИИ».