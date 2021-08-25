Невакцинированные пациенты в десятки раз чаще попадают в больницу из-за COVID-19, чем прошедшие вакцинацию

Для этого специалисты проанализировали историю более 43 тыс пациентов с COVID-19 в возрасте от 16 лет, сообщает Business Insider. В итоге эксперты пришли к выводу, что среди находящихся в больнице людей с коронавирусом, в среднем в 29 раз больше тех, кто не прошёл вакцинацию.

Напомним, что ранее в сети появились результаты свежего исследования учёных о различных пандемиях. В том числе они выяснили, в течение какого времени появится массовая эпидемия, которая приведёт к гибели человечества.