Невиданное дело: Роскомнадзор разблокировал сайт Tor

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало», — рассказала адвокат Екатерина Абашина, представлявшая интересы The Tor Project в суде.

Сторона добивалась разблокировки в течение месяца. А блокировка произошла 8 декабря 2021 года.