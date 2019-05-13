«Невидимые войска ВМФ» признали самыми современными в России

Они оснащены современным оружием на 95%. По словам эксперта, на сегодняшний день БРАВ имеют около 13 дивизионов берегового ракетного комплекса «Бастион» и семь дивизионов комплекса «Бал». Таким образом, в береговых войсках ВМФ России количество боевых единиц находится на том же уровне, что при СССР, но их показатели более высокие.

«Бастионы» хотят довооружить крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» и «Циркон». Это, по мнению эксперта, позволит держать под прицелом даже авианосцы, находящиеся у берегов Сицилии.

Болтенков также назвал БРАВ «невидимыми» или «неизвестными войсками ВМФ» из-за небольшого числа частей в их составе.