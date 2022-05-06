Невозможно устоять: учёные определили самую эффективную тактику флирта

Исследователи отметили, что флирт — важный инструмент для связи с потенциальным романтическим партнёром. Флирт может быть как вербальным, так и нет, например с использованием языка тела. Учёные старались измерить эффективность флирта между людьми, живущими в Норвегии, обществе с равенством полов, и живущими в США, более религиозном обществе.

Исследование показало, что мужчины и женщины используют в основном одинаковые тактики флирта. Щедрость и стремление привлечь внимание были более эффективны в США, чем в Норвегии. А вот юмор и ответы на него более высоко ценятся женщинами. Сексуальная одежда или демонстрация фигуры больше ценились мужчинами. Для обоих полов смех над шутками потенциального партнёра был эффективным инструментом флирта.