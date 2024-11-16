«Невозможный» механический кубит удалось всё же создать

Новый кубит, разработанный исследователями из ETH Zurich, работает благодаря крошечным подвижным механическим компонентам. Этот подход отличается от сверхпроводниковых цепей, ионов или фотонов, которые сегодня являются основой большинства квантовых компьютеров. «Много лет считалось, что создание механического кубита невозможно», — отмечает физик Адриан Бахтольд из Института фотонных наук.

Несмотря на точность всего в 60% — значительно ниже, чем 99% у передовых кубитов, — эта механическая система имеет уникальный потенциал. Стефан Дюрр из Института квантовой оптики Макса Планка подчеркивает, что такие кубиты могут стать сверхчувствительными зондами для гравитации и других сил, не влияющих на традиционные кубиты.

В ETH Zurich планируют пойти дальше, используя два механических кубита для выполнения простых логических операций.