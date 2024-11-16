Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 08:51
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«Невозможный» механический кубит удалось всё же создать

Объединяющий квантовые вычисления и ранний дизайн компьютеров
Физики совершили прорыв, создав работающий кубит на основе механической системы, что представляет собой уникальное сочетание квантовых вычислений и принципов дизайна первых компьютеров, пишут научные издания. Это новшество, опубликованное в журнале Science, возвращает нас к механическим переключателям начала XX века, адаптированным для квантовой эры.
«Невозможный» механический кубит удалось всё же создать
© Ferra

Новый кубит, разработанный исследователями из ETH Zurich, работает благодаря крошечным подвижным механическим компонентам. Этот подход отличается от сверхпроводниковых цепей, ионов или фотонов, которые сегодня являются основой большинства квантовых компьютеров. «Много лет считалось, что создание механического кубита невозможно», — отмечает физик Адриан Бахтольд из Института фотонных наук.

Несмотря на точность всего в 60% — значительно ниже, чем 99% у передовых кубитов, — эта механическая система имеет уникальный потенциал. Стефан Дюрр из Института квантовой оптики Макса Планка подчеркивает, что такие кубиты могут стать сверхчувствительными зондами для гравитации и других сил, не влияющих на традиционные кубиты.

В ETH Zurich планируют пойти дальше, используя два механических кубита для выполнения простых логических операций.