«Невозможных» утконосов вернули в австралийский национальный парк спустя полвека

Колония утконосов была вновь завезена в Королевский национальный парк в рамках инициативы по сохранению утконосов, в которой участвуют Центр экосистемных наук UNSW, Австралийское общество охраны природы Таронга, Национальная служба парков и дикой природы NSW (NPWS) и WWF-Австралия. После тщательного мониторинга территории на предмет уровня загрязнения и наличия добычи, были выпущены четыре самки утконоса, а в будущем планируется выпустить шесть самок и четырех самцов для обеспечения генетического разнообразия.

Утконосы с их уникальным сочетанием черт, напоминающим смесь нескольких животных, всегда восхищали ученых и натуралистов. Когда в 1798 году их впервые встретили европейцы, некоторые считали утконоса выдуманным существом из-за его «невозможного» внешнего вида.

Эти удивительные существа имеют клюв, похожий на утиный, хвост, похожий на бобровый, лапы, похожие на лапы выдры, и мех, напоминающий кротовый. Будучи единственными живыми представителями своего семейства и рода, а также одними из немногих млекопитающих, откладывающих яйца, утконосы обладают интригующими качествами. Например, у самцов утконоса есть шпора с ядом.