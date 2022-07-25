Невылеченные проблемы со зрением могут увеличить риск старческого слабоумия

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Невылеченные проблемы со зрением могут увеличить риск старческого слабоумияНа 44%
Согласно новому исследованию, риск слабоумия у пожилых людей может быть повышен из-за проблем со зрением.
Учёные провели систематический обзор и метаанализ 16 исследований с участием 76 373 человек. Они хотели понять, как нерешённые проблемы со зрением могут влиять на когнитивные функции в пожилом возрасте.
Авторы нашли доказательства того, что проблемы со зрением являются фактором риска развития деменции. Учёные признались, что причины этого остаются неясными, однако понятно, что диагностика и лечение заболеваний глаз могут быть полезны как для улучшения качества жизни человека, так и для его состояния в старости.