Невылеченные проблемы со зрением могут увеличить риск старческого слабоумия

Учёные провели систематический обзор и метаанализ 16 исследований с участием 76 373 человек. Они хотели понять, как нерешённые проблемы со зрением могут влиять на когнитивные функции в пожилом возрасте.

Авторы нашли доказательства того, что проблемы со зрением являются фактором риска развития деменции. Учёные признались, что причины этого остаются неясными, однако понятно, что диагностика и лечение заболеваний глаз могут быть полезны как для улучшения качества жизни человека, так и для его состояния в старости.