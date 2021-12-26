Невыполнимая задача: китайцы не смогли решить проблему с двигателями истребителей до конца года

Речь идёт о двигателях WS-15. Изначально самолёты с ними должны были войти в состав Военно-воздушных сил в первой половине 2021 года. Однако проверки показали технологические проблемы, поэтому поставки перенесли на четвёртый квартал года. Несколько дней назад же китайские СМИ сообщили, что с комплектующими для J-20 снова всё не в порядке. Журналисты пришли к выводу, что двигатели WS-15 так и не довели до готовности.

Одна из известных проблем силовых установок — потеря тяги двигателя при его выходе на рабочие температуры.