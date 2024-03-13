New York Times выступило против обвинений во взломе ChatGPT

В иске Times, поданном в декабре, утверждается, что OpenAI и Microsoft использовали миллионы ее статей без разрешения для обучения своих ИИ-чатботов.

OpenAI отрицает любые правонарушения. В прошлом месяце они обвинили Times в том, что та наняла анонимного человека для манипулирования их продуктами с целью воспроизведения контента Times. Кроме того, они потребовали отклонить иски о нарушении авторских прав, связанные с контентом, созданным искусственным интеллектом.

Times опровергает утверждение OpenAI. Они заявляют, что просто использовали «первые несколько слов или предложений» своих статей для запроса ChatGPT, что свидетельствует о способности ИИ воспроизводить почти дословные отрывки.

Times подчеркивает, что OpenAI беспокоят не методы исследования, а раскрытая правда. Они утверждают, что OpenAI активно копировала материалы Times для разработки своих продуктов, и этот факт компания «не может оспорить». OpenAI же придерживается своей позиции.

Судебная тяжба при этом все еще продолжается.