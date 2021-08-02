Нежелание прививаться от коронавируса объяснили научно

Исследователи изучили специальную литературу, а также провели опрос. В нём участвовали 492 человека. Все они как минимум сомневались в необходимости проходить вакцинацию.

Опрос показал, что люди в целом относятся негативно к любым прививкам. Многие опрошенные заявили, что их позиция была сформирована на собственном опыте или на опыте знакомых. Однако подробности они проговорить не смогли. Кто-то сказал, что не помнит источник информации об опасности вакцин, кто-то всё же припомнил историю о связи вакцинации с аутизмом у детей (этот тезис оказался ошибочным).

В итоге учёные пришли к выводу, что недоверие людей к вакцинам обусловлено склонностью запоминать негативную информацию. Кроме того, люди часто любят искать подтверждения своим взглядам и избегать другого мнения.