Незнакомец взломал радионяню, чтобы сказать ребёнку «Я тебя люблю»

Родители рассказали, что они оба работали на первом этаже дома, когда услышали, как их дочь закричала «Мама!». Ребёнок сообщил, что с ним говорил голос из радионяни. По словам девочки, она услышала, как неизвестный мужчина произнёс «Джейден, я тебя люблю».

Это не первый раз, когда радионяни фирмы Shenzhen Jinbaixun Technology Co подвергаются критике из-за проблем с несанкционированным доступом. Конкретно у пары из Сиэтла была модель Fredi Taococo.

На самом деле, данное устройство не совсем радионяня. Оно оснащено камерой для наблюдения за ребёнком, которая транслирует изображение на смартфон родителей.

О случившемся пострадавшие сообщили полиции и ФБР. Девайс отключили.