NFT-токен Джастина Бибера потерял в цене больше $1,2 млн

14:45, 06 июля 2023
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NFT-токен Джастина Бибера потерял в цене больше $1,2 млнПотеря в районе 95% от изначальной стоимости
Как сообщается, певец Джастин Бибер понес значительные финансовые потери после покупки изображения Bored Ape в качестве NFT-токена. А если быть точнее, токен, который он купил за 1,29 миллиона долларов сейчас не стоит и 100 тысяч.
Бибер присоединился ко всемирному увлечению NFT в январе 2022 года, купив один из NFT-токенов Bored Ape от Yuga Labs за огромные 1,29 миллиона долларов.
Однако с тех пор стоимость его токена резко упала: мультяшная обезьяна теперь стоит менее $59 000, что означает потерю 95% стоимости менее чем за 18 месяцев, хотя и неизвестно, использовал ли Бибер собственные деньги для покупки: предполагается, что он мог получить NFT в подарок или в рамках рекламной кампании.