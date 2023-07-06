NFT-токен Джастина Бибера потерял в цене больше $1,2 млн

Бибер присоединился ко всемирному увлечению NFT в январе 2022 года, купив один из NFT-токенов Bored Ape от Yuga Labs за огромные 1,29 миллиона долларов.

Однако с тех пор стоимость его токена резко упала: мультяшная обезьяна теперь стоит менее $59 000, что означает потерю 95% стоимости менее чем за 18 месяцев, хотя и неизвестно, использовал ли Бибер собственные деньги для покупки: предполагается, что он мог получить NFT в подарок или в рамках рекламной кампании.