Ни дня без расизма: на Google подали в суд за дискриминацию чернокожих

Согласно жалобе Google поддерживает "расово предвзятую корпоративную культуру", в которой предпочтение отдается белым мужчинам, а чернокожие составляют всего 4,4% сотрудников и около 3% руководства и технологического персонала.

Истица, Эйприл Керли, также заявила, что подразделение Alphabet Inc подвергает чернокожих сотрудников токсичной рабочей среде, в том числе часто требуя от них предъявить удостоверение личности или пройти допрос в службе безопасности в кампусе компании в Маунтин-Вью, штат Калифорния.