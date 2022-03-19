Ни дня без расизма: на Google подали в суд за дискриминацию чернокожих

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Ни дня без расизма: на Google подали в суд за дискриминацию чернокожихА также токсичную рабочую среду
Иск, поданный в пятницу, обвиняет Google в систематическом расовом предубеждении против чернокожих сотрудников, утверждая, что поисковая компания направляет их на более низкие должности, платит им меньше и отказывает им в возможности продвижения по службе из-за их расовой принадлежности.
Согласно жалобе Google поддерживает "расово предвзятую корпоративную культуру", в которой предпочтение отдается белым мужчинам, а чернокожие составляют всего 4,4% сотрудников и около 3% руководства и технологического персонала.
Истица, Эйприл Керли, также заявила, что подразделение Alphabet Inc подвергает чернокожих сотрудников токсичной рабочей среде, в том числе часто требуя от них предъявить удостоверение личности или пройти допрос в службе безопасности в кампусе компании в Маунтин-Вью, штат Калифорния.