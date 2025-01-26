Ни Google, ни Amazon, ни Microsoft не раскрыли реальные показатели выбросов

В частности, Amazon подверглась критике за то, что ее облачный сервис AWS не предоставляет данные о выбросах отдельно от розничных операций. В то время как Microsoft и Google также критикуют за то, что они не предоставляют подробных данных о выбросах.

По последним данным, выбросы от центров обработки данных гораздо выше, чем считалось ранее, возможно, в семь раз. Рост ИИ, требующий огромных вычислительных мощностей, усугубляет эту проблему. Несмотря на усилия по сокращению выбросов, выбросы в центрах обработки данных Microsoft и Google за последние годы значительно выросли, если верить инсайдам.