Ни Google, ни Amazon, ни Microsoft не раскрыли реальные показатели выбросов

Опубликовано 26 января 2025, 03:451 мин.
Ни Google, ни Amazon, ни Microsoft не раскрыли реальные показатели выбросовОблачные выбросы бигтеха
По мере того как все больше компаний переносят свои операции в облако, такие технологические гиганты, как Amazon, Microsoft и Google, все чаще вынуждены быть прозрачными в отношении выбросов углекислого газа. Однако они продолжают скрывать данные о выбросах своих дата-центров. Эта неясность вызывает беспокойство у защитников окружающей среды и компаний, стремящихся к экологичности в выборе технологий, сообщают СМИ.
В частности, Amazon подверглась критике за то, что ее облачный сервис AWS не предоставляет данные о выбросах отдельно от розничных операций. В то время как Microsoft и Google также критикуют за то, что они не предоставляют подробных данных о выбросах.
По последним данным, выбросы от центров обработки данных гораздо выше, чем считалось ранее, возможно, в семь раз. Рост ИИ, требующий огромных вычислительных мощностей, усугубляет эту проблему. Несмотря на усилия по сокращению выбросов, выбросы в центрах обработки данных Microsoft и Google за последние годы значительно выросли, если верить инсайдам.