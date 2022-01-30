НИЦ им. Гамалеи создаст платформы для вакцин от будущих вариантов COVID-19

По его словам, сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения этих испытаний.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности заражения коронавирусом среди сотрудников Кремля. По его словам, специалисты зафиксировали высокое число случаев заражения коронавирусом среди сотрудников администрации главы РФ. Песков отметил, что делается всё возможное, чтобы успешно сдерживать распространение инфекции.