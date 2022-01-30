НИЦ им. Гамалеи создаст платформы для вакцин от будущих вариантов COVID-19

Наука и технологии
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НИЦ им. Гамалеи создаст платформы для вакцин от будущих вариантов COVID-19И документы для исследований уже готовы
Александр Гинцбург заявил, что НИЦ им. Гамалеи приготовился подать документы в Минздрав России, чтобы получить разрешение на проведение исследований новейших платформ для вакцин против будущих вариантов COVID-19.
Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса
Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
По его словам, сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения этих испытаний.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности заражения коронавирусом среди сотрудников Кремля. По его словам, специалисты зафиксировали высокое число случаев заражения коронавирусом среди сотрудников администрации главы РФ. Песков отметил, что делается всё возможное, чтобы успешно сдерживать распространение инфекции.
Источник: ТАСС